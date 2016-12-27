Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГИЛ в Сирии коалицией во главе с США, сообщает Reuters.
Подробности громкого заявления пока не известны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки ИГИЛ в Сирии коалицией во главе с США, сообщает Reuters.
Подробности громкого заявления пока не известны.
Самые амбициозные военные проекты России, которые привели к серьезным провалам
В Пакистане от последствий употребления некачественного алкоголя скончались 32 человека. Об этом сообщает BBC News.
Компания LG представила новый левитирующий динамик, который получил название Levitating Portable Speaker (PJ9).
Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100
В Стамбуле начался первый судебный процесс по делу сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) — участников попытки
Толпа в Нигерии устроила самосуд над намеревавшейся подорвать себя террористкой после того, как у нее не сработал
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе, сообщает во
В 2015 году США сохранили за собой первое место в мире по продажам оружия, подписав контракты на
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции. Об этом сoобшил The Jerusalem Post.