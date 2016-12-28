Сторонники режима действующего президента Сирии Башара Асада, по сообщениям турецкого информационного агентства Anadolu, занимаются грабежом в отвоеванных у террористов районах Восточного Алеппо.

Утверждается, что солдаты Асада создали «кольцо безопасности» вокруг некоторых кварталах Восточного Алеппо и под предлогом очистки территории от мин врываются в дома и забирают оттуда ценные вещи.

Грабежи фиксируются в основном в районах Сейфу ад-Девле, Аз-Зибдийе, Салахаддин и Ас-Суккери.

Отмечается, что в ряде КПП сирийской армии у гражданских лиц требуют крупные суммы денег за провоз личных вещей, в результате чего некоторые местные жители вынуждены оставлять свое имущество пропускных пунктах.