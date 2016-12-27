В распоряжении Лайфа оказались материалы расшифровки аудиозаписи с одного из бортовых самописцев разбившегося в Чёрном море 25 декабря Ту-154 Минобороны РФ. Запись зафиксировала события в кабине пилотов.

Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация стала неожиданностью для членов экипажа — в первые секунды оба пилота растерялись, однако быстро взяли себя в руки и стали пытаться спасти самолёт.

Сложность в расшифровке для экспертов представляет большое количество посторонних шумов, присутствующих на записи. Как отметили специалисты, часть фраз и слов, которыми обменивались члены экипажа, легко читаемы, однако некоторые, причём, возможно, ключевые, скрываются за громким звуком сигнализаций.

РАСШИФРОВКА:

— … скорость 300… (неразборчиво)

— (неразборчиво)

— Забрал стойки, командир

— (Неразборчиво)

— Ух, ё-мое!

(Звучит резкий сигнал)

— Закрылки, сука, чё за х**ня!

— Высотометр!

— Нам … (неразборчиво)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей)

— (неразборчиво)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

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Авиационные эксперты изучили состояние речевого бортового самописца с Ту-154 Министерства обороны РФ, а также смогли без проблем расшифровать запись, хранящуюся на нём. Об этом Лайфу рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, плёнка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.

— Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ука!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!», — рассказал источник.

По его данным, второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнётся его расшифровка — пока неизвестно.

Как пояснил Лайфу вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

— Получается у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать, — отметил он. — Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело.

Следует отметить, что расследование продолжается и пока все звучащие версии являются предположительными.