Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил сумму выплат по внутренним и внешним государственным заимствованиям. Она составит 1,6 млрд. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил сумму выплат по внутренним и внешним государственным заимствованиям. Она составит 1,6 млрд. манатов.
Дата: 2016/12/27 19:59
Раздел: Азербайджан, Экономика
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Темы: Азербайджан, государственный долг
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