«Мы обратили внимание наших друзей в Азербайджане на то, что предоставление Израилю доступа в этот регион не пойдёт им на пользу. Иран этого не потерпит. Но это их решение, принятое для достижения их целей и обеспечения их интересов. И мы не можем возражать против этого».

Об этом в интервью RT заявил министр обороны Ирана генерал Хусейн Дехган, говоря о сотрудничестве между Израилем и Азербайджаном.

«Около двух лет тому назад израильский беспилотник-шпион вторгся в наше воздушное пространство из Азербайджана. Мы направили им ноту протеста и указали, что это сделал Израиль, и что у Израиля есть разведывательное окно в Азербайджане. В то время азербайджанскому президенту было трудно согласиться с этим. Но, когда я с ним встретился и поговорил, выяснилось спустя год, что в Азербайджане есть израильская шпионская ячейка», — продолжил он.

Иранский генерал добавил также, что «наши друзья в Азербайджане должны понимать, что многие в регионе и за его пределами не желают установления стратегических отношений между Ираном и Азербайджаном и стремятся помешать этому».

«Разумеется, азербайджанский президент хочет развивать отношения с нами. Однако есть другие силы, которые вмешиваются и оказывают влияние. А что касается угроз со стороны Нетаньяху, то мы его не признаём, и даже не собираемся слушать, что он говорит. Пустые слова не облагаются налогом. Пусть себе говорит, что хочет, пока не устанет», — подытожил он.