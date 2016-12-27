Изменен путь следования одного из автобусных маршрутов Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства, агентство продолжает работу по оптимизации пассажироперевозок в столице.

«В рамках этого и с учетом многочисленных просьб граждан агентство изменило пути следования автобусов маршрута №66.

Так, отныне автобус №66 будет следовать по улицам Заура Шарифова, Джалала Гурбанова, обратно на улицу З.Шарифова и далее на улицы Назима Исмайлова и Шамиля Кямилова.

Это новшество введено для удобства пассажиров», — подчеркнули в агентстве.