Переговоры между Москвой и Тегераном о возобновлении полетов ВКС России с авиабазы Хамадан в настоящее время не ведутся, заявил в интервью телеканалу RT министр обороны Ирана Хусейн Дехган, передает РИА Новости.

«Нет, в настоящее время нет», — сказал Дехган, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, «абсолютно неверно» считать, что Иран отдал свою базу в распоряжение России.

«Это абсолютно не верно, так как противоречит нашей конституции. Но поскольку мы сотрудничаем с Россией в борьбе с терроризмом, то мы предоставили ей некоторые льготы для взлета и посадки боевых самолетов. И в любой момент, когда мы почувствуем необходимость, и если Россия обратится с просьбой снова предоставить ей эти льготы, то мы рассмотрим это, учитывая текущие обстоятельства, и примем решение по этому поводу. Мы не подписывали с Россией никакого соглашения, позволяющего использовать наши базы в любое время», — указал министр.

Он добавил, что, в зависимости от обстоятельств и «при наличии просьбы от России», Иран может оказать Москве такого рода помощь.