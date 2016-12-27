Одним из главных элементов изменений в Налоговый кодекс является создание благоприятной бизнес-среды, сказал в интервью официальной печати министр по налогам Азербайджана Фазиль Мамедов.

«Прежде всего, хочу сказать, что налоговые органы являются структурой, реализующей налоговую политику государства, и как структура, ответственная за пополнение государственного бюджета, заинтересована в увеличении налоговых доходов. Но основным элементом налоговой политики в стране является создание благоприятной бизнес-среды, направленность налоговой политики на экономическое развитие бизнеса, а также соответствие интересам не только государства, но и предпринимателей и граждан страны», — сказал Мамедов.

По его словам, в Налоговый кодекс страны внесены серьезные как с точки зрения объема, так и с точки зрения значимости изменения.

«Главной целью последних изменений является создание более благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышение уровня взаимного доверия между субъектами предпринимательства и налоговыми органами, увеличение безналичных операций, регулирование денежного оборота, поощрение инвестиций путем повышения ликвидности банков и привлекательности налоговой сферы, стимулирование экспорта и создание прозрачной системы учета. Пакет изменений подготовлен в тесном сотрудничестве с международными организациями, на основе изучения зарубежного опыта», — сказал Мамедов.

В целом по словам Мамедова, в кодекс внесено 201 изменение — добавлены 115 новых статей, изменены 83 и ликвидированы три статьи.

«Если сгруппировать изменения, 123 статьи связаны с усовершенствованием налогового администрирования, 34 — с расширением прав налогоплательщиков, а восемь статей — со снижением налоговой нагрузки или с налоговыми уступками и освобождением от налогов», — сказал министр.

В частности, предусматриваются привлечение к налогообложению операций с офшорными компаниями, ограничение до 30 тысяч манатов в месяц наличных расчетов крупных предпринимателей, действующих в сферах торговли и общественного питания, налогообложение за обналичивание средств с банковских счетов со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другие вопросы.

Кроме того, с 2017 года продажа птичьего мяса, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождаются от уплаты НДС сроком на три года. Также до февраля 2021 года от налогообложения освобождаются процентные доходы по банковским вкладам населения, дивиденды, выплачиваемые эмитентом по инвестиционным ценным бумагам, дисконты и процентные доходы.