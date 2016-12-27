Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственном бюджете на 2017 год».

Согласно закону, доходы госбюджета на будущий год прогнозируются в размере 16,255 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы — 15 634 706 тысяч манатов, местные доходы — 620 294 тысячи манатов), а расходы — 16,9 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы -16 211 286 тысяч манатов и местные расходы — 688 714 тысяч манатов).

Верхний предел дефицита госбюджета утвержден в размере 645 миллионов манатов, а верхний предел расходов сводного бюджета — на уровне 28 767 221,6 тысячи манатов.

Источниками финансирования дефицита госбюджета определены поступления от приватизации, внутренняя и внешняя задолженность, поступления от гранта Европейского союза, а также остаток на казначейском счете госбюджета по состоянию на первое января 2016 года.

Без учета доходов Государственного нефтяного фонда дефицит сводного бюджета Азербайджана на 2017 год установлен на уровне 17 117 084 тысячи манатов.