Азербайджан и Россия умножат усилия для согласования открытых вопросов по определению правового статуса Каспия. Договоренность об этом достигнута во вторник в Баку в ходе азербайджано-российских консультаций по определению правового статуса Каспийского моря, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Переговоры прошли под руководством замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Братчикова.

Стороны отметили, что принятие Конвенции по статусу моря обеспечит суверенные права прикаспийских государств и послужит их национальным интересам.