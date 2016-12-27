В Баку опять изнасиловали женщину. В этот раз преступление было совершено среди бела дня в квартире самой потерпевшей. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабаильского района.

В 39-е отделение полиции указанного района обратилась гражданка России М.Г., 1981 года рождения, временно проживающая в квартире по улице Узеира Гаджибейли. Женщина показала, что в 15:00 ее изнасиловал знакомый по имени Ровшан. Пока подозреваемый не задержан. Следствие выясняет, при каких обстоятельствах совершено преступление и было ли оно вообще.