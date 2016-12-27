Россия попытается усилить свое влияние на Западе путем пропаганды, политических манипуляций и кибератак.

Специалисты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor утверждают, что РФ может использовать обострение политической напряженности на Западе в своих целях, однако есть ряд факторов, которые могут помешать России «вернуться в высшую лигу».

Аналитики считают, что США и НАТО вряд ли позволят Москве иметь свободное господство над Евразией. Также в отчете Stratfor говорится, что в ЕС и США различные политсилы будут выступать против снятия и ослабления антироссийских санкций.

Также американские специалисты считают возможным, что из-за уменьшения поддержки Запада Грузия и Украина могут объединиться с соседними государствами в целях борьбы с Россией. В качестве таких государств аналитики Stratfor называют Турцию и Польшу.

При этом отмечается, что Кремль, вероятно, не будет проводить агрессивную политику в отношении периферийных государств.

Источник: «Апостроф»