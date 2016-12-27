Вылет российских пропагандистов и артистов в Сирию на Ту-154 являлся четкой пропагандистской спецоперацией Кремля, из-за которой погибли пассажиры самолета. Об этом заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» российский финансист и блогер Слава Рабинович.

«Нужно сказать, что это был самолет минобороны, который летел на так называемую спецоперацию – провести предновогодний концерт в Алеппо. Как и любая спецоперация, она должна была быть покрыта мраком. Кремль послал в Сирию самолет с артистами, которые являются военнослужащими, а также своих пропагандистов. Об этом концерте никто ничего не должен был знать заранее. Абсолютно четкая пропагандистская спецоперация. А потом, когда этот концерт состоялся бы и был заснят кремлевскими телеканалами, его показали бы по телевизору. Это представили бы как «триумф» российской армии, «освободившей» Алеппо. А народонаселению РФ сказали бы – вот какая справедливая путинская армия», – заявил Рабинович.

Он считает, что все эти люди не должны были лететь в Сирию, чтоб петь и плясать на останках погибших сирийцев, тогда и не было бы авиакатастрофы.

«Вместо всей этой спецоперации произошла очередная ужасная трагедия. В этом виноват Путин и его «ОПГ» (организованная преступная группировка), так как военные вообще не должны были туда лететь. Если уж Россия и хотела бы нормализовать ситуацию в Сирии, то она должна была действовать в качестве постоянного члена Совбеза ООН в составе одной из двух коалиций. Одну из них возглавляют США, вторую – Саудовская Аравия. А РФ действует вне этих военных коалиций, причем варварскими способами, из-за которых погибло множество людей. Артисты на борту Ту-154 летели в Сирию, чтобы петь и плясать на останках погибших там детей», – подчеркнул Рабинович.