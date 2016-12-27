Традиционная новогодняя концертная программа в Приморском национальном парке Баку 31 декабря отменена.

Как передает портал Oxu.az, об этом заявил замначальника Управления приморского бульвара Назим Меджидов.

По словам представителя управления, за концерты, проводимые в парке до этого дня, ответственность несла Исполнительная власть города Баку.

Назим Меджидов отметил, что 31 декабря Приморском национальном парке состоится лишь салют:

«Мы уже обратились в Исполнительную власть города Баку. Привезены салютные установки, определены места, куда их поставят».