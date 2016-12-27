До окончания 2016 года осталось всего 4 дня, и редакция Azeri.Today решила составить свой антирейтинг высказываний депутатов Милли Меджлиса. Конечно, нелепости, звучащие из уст народных избранников, не редкость для многих стран. Чего, например, стоят вызвавшие гомерический хохот в России предложения депутата Госдумы Елены Мизулиной, касающиеся интимной жизни.

Однако, если в других странах нелепые выражения и инициативы депутатов вызывают у избирателей усмешки, порождают новые шутки и мемы, то в Азербайджане они вызывают лишь удручение. И вполне обоснованное, поскольку поведение некоторых народных избранников демонстрирует, насколько далеки они от своего народа, от своих избирателей. Cкладывается впечатление, что некоторые депутаты Милли Меджлиса и простой народ живут в параллельных мирах. Поэтому депутаты, порой, как ляпнут глупость, так хоть стой, хоть падай. И 2016 год не стал исключением. Что ж, представим читателям свой антирейтинг самых нелепых выражений и высказываний депутатов, вызвавших общественный резонанс.

«За «отбросы общества» прошу прощения!»

Пальма первенства тут, безусловно, принадлежит депутату Астану Шахвердиеву, который, в интервью радиостанции «Азадлыг» 24 декабря, оскорбил сотни тысяч азербайджанцев, вынужденных уехать на заработки в Россию. Говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе: «Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества», — сказал он. Конечно, это заявление вызвало волну негодования у наших соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и за пределами страны. В интернете появились видеоролики, в которых азербайджанцы рассказывают о своей жизни заграницей, чем они занимаются. По их словам, если бы в Азербайджане были созданы такие же условия, в которых они проживают сейчас, то они никогда бы не уехали.

Шахвердиев несколько дней отказывался приносить извинения за свои высказывания, не видя в них ничего обидного. За это время общество узнало о племяннике Шахвердиева и об отношениях внутри этого семейства. И лишь после того, как помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя ситуацию отметил, что мысли кого-то по поводу проживающих за границей азербайджанцев отражают его личную позицию и ответственность за нее несет он лично, после того, как он напомнил всем позицию президента Ильхама Алиева, Шахвердиев пошел на попятную. Депутат извинился перед соотечественниками: «Прошу прощения у всех азербайджанцев, проживающих внутри страны и за рубежом, у своего народа».

«А мы ведь живем лучше, чем в Европе!»

Второе место в нашем антирейтинге мы присудили депутату Садагат Велиевой. И поясним почему. После повышения Тарифным советом цен на газ и электричество, некоторые депутаты вместо того, чтобы честно признаться, что это вынужденная мера, попытались представить все в ином свете. Так вот, Садагат Велиева, комментируя решение Тарифного совета, отметила, что сравнивая с другими странами, в частности европейскими, где растут траты на коммунальные услуги, налоги увеличены до самого высокого предела, а социальные траты сокращаются, в Азербайджане думают о повышении благосостояния народа. По ее словам, когда в развитых странах повышают налоги и коммунальные тарифы, то не только не учитывается положение людей, но их даже об этом не информируют. А вот в Азербайджане, по мнению депутата, для соблюдения принципа социальной справедливости, решения принимаются на благо граждан. Садагат Велиева также подчеркнула, что у нас коммунальные услуги стоят гораздо дешевле, чем в других странах мира.

Таким образом, по Велиевой получается, что в Азербайджане жизненный уровень выше, чем в Европе. Не буду спорить, по сравнению, скажем, с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Румынией, мы живем, конечно, лучше. Но разве эти страны – вся Европа? И только ли Европа – это развитые страны? Депутат забыла сравнить уровень заработной платы, пенсионных выплат, пособий в Азербайджане и, скажем, в США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Швеции, Австралии, Японии, Швейцарии – в тех самых развитых странах.

Да и в целом, что это за привычка такая у наших депутатов и чиновников, словно мантру, из года в год повторять одну и ту же, набившую оскомину фразу: «в Азербайджане коммунальные услуги, стоимость проезда в общественном транспорте и цены на топливо ниже, чем в других странах мира». Согласны, где-то выше, где-то – ниже. Но исходить нужно из реального положения дел – мы не зарабатываем столько же, сколько люди зарабатывают в Германии или Великобритании, чтобы платить как они за коммунальные услуги и топливо. Вот когда заработок среднестатистического азербайджанца у нас сравняется со средним заработком француза или британца, тогда и поговорим о том, «как там у них, и как тут у нас».

Депутат – специалист по диетам

Третье место мы решили присудить диетологу, прошу прощения, депутату Гусейнбале Мираламову, который предложил населению… поменьше есть: «Люди должны понять, что настали трудные времена, и нужно экономить на всем. Например, надо меньше есть. Я знаю многих людей, которые не едят мясо и рыбу, зато держат прекрасную форму. Надо действительно меньше есть, это полезно для здоровья».

Действительно, иметь прекрасную форму – это хорошо. Но не за счет ограничения себя во всем, а за счет посещений тренажерных залов. Да вот беда – не у всех есть деньги на посещение тренажерных залов и бассейнов для плавания. К тому же, если наступили тяжелые времена, то тяжелыми они должны быть для всех, а не только для рядовых граждан. Почему человек, получающий зарплату в 300 манатов, должен виновато смотреть своим детям в глаза из-за того, что не может купить им мясо, рыбу, новую одежду, а депутаты, получающие 2200 манатов, и их дети могут отдыхать в пятизвездочных отелях в Турции?

Не лучше ли было бы Мираламову взять пример со своего коллеги Евды Абрамова, призвавшего депутатов и чиновников быть ближе к народу, а не выступать с нелепым вариантом экономии? Ведь тот же самый Мираламов, голосуя за госбюджет на 2017 год, не возмутился увеличению бюджета парламента на 394 000 манатов (которых, по словам спикера О. Асадова, даже на электроэнергию не хватит!?), а вот своим избирателям он рекомендует поменьше есть. А в следующем году он, наверняка, порекомендует не рожать детей, поскольку наступили трудные времена?

Вот такие у нас в стране славные депутаты, уважаемые читатели. Это те, кто в первую очередь должен заниматься улучшением жизни своих граждан. Это те, кто должен принимать законы, которые облегчали бы положение населения страны. Но, увы. В результате они оказываются не только в нашем антирейтинге, но и попадают в историю как депутаты, не скрывающие своего наплевательского отношения к народу. Самое обидное, что их инициативности могла бы позавидовать сама Мизулина…