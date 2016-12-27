Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил экспортировать мусор в Швецию.

«Не прозвучало, а где самый лучший опыт решения проблемы мусора. Швеция. Там не только все решено, им же не хватает своего мусора для переработки, и они завозят мусор — единственная в мире страна, которая импортируем мусор», — отметил Жириновский в ходе Госсовета по вопросам экологического развития России.

«Давайте, и мы, может, направим… Санкт-Петербург ближе всего. Это же достижение. Почему наши ответственные чиновники об этом не говорят, что есть страна, которая вышла в перед в этом вопросе?» — указал депутат Госдумы, которого цитирует «Регнум».