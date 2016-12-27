Девочка-подросток из Тулы транслировала в Periscope издевательства над дедом в присутствии тяжелобольной бабушки.

На распространившихся в Сети роликах видно, что девочка в плюшевом костюме пристает к деду с оскорблениями: она обзывает мужчину и толкает его. «Ты меня задолбал уже, скотина ты тупая! Да чо ты делаешь, придурок! Щас я тебе с ноги врежу, понял?» — ругается девочка. Во время съемки дед пробует отобрать у внучки телефон, и она обрушивается на него с новой порцией брани. «Ты что, дебил, мой телефон трогаешь? Он, знаешь, сколько стоит, придурок, никогда не расплатишься!» — кричит школьница.



Как сообщает Life.ru, на одном из роликов в кадр попадает и бабушка девочки, которая лежит на кровати в плохом самочувствии. За кадром школьница пояснила, что женщина лежит после инсульта, виной которому послужила их ссора из-за уроков.

По данным издания, девочке 13 лет, она из Тулы.