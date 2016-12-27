Израиль решил временно ограничить связи со странами, которые проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции.

Об этом заявил официальный представитель МИД Эммануэль Нахшон, передает РИА «Новости».

Резолюция СБ ООН №2334, осуждающая израильские поселения на палестинских территориях и требующая их освободить, была принята 23 декабря при поддержке 14 членов, включая Россию, Украину и Китай, США воздержались от голосования.

По словам Нахшона, эта мера затронет такие сферы, как взаимодействие министерства с посольствами этих стран в Израиле и обмен визитами высокопоставленных чиновников.

«Мы временно ограничиваем некоторые связи. Я имею в виду, что мы временно ограничиваем работу здесь с посольствами стран, которые голосовали против Израиля, и собираемся ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны», — отметил он.