Нетипичный для азербайджанской столицы случай произошел в Бакинском метрополитене. Накануне в «подземке» избили гражданина Нигерии, сообщили Sputnik Азербайджан в Главном управлении полиции города Баку.

Справедливости ради стоит указать, что нечастые в общем-то драки в нашем общественном транспорте до сих пор не носили расового характера – впрочем, невоспитанные или некультурные люди встречаются в любом обществе. Инцидент произошел 26 декабря в 17:30 на станции метро «28 Мая». Жители Баку Эмин Наджафзаде (1999 года рождения) и Гаджиага Мамедли (2000 года рождения) побили гражданина Нигерии Кинга Станнейни (1980 года рождения). В результате нигериец обратился за помощью в Клинический медицинский центр.

В ходе предварительного расследования по факту хулиганства выяснилось, что конфликт между азербайджанцами и нигерийцем начался из-за оскорбления. Молодые люди назвали Станнейни «черной обезьяной» на азербайджанском и никак не предполагали, что африканец знает язык. Услышав такое сравнение, нигериец полез с кулаками на Наджафзаде и Мамедли и между ними завязалась драка.

А знает нигериец не только азербайджанский, но и английский. Кинг Станнейни занимается репетиторством и преподает в Баку английский язык.