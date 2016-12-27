«Сегодня Азербайджан является известной в системе международных отношений сильной страной, с которой считаются, ее интересы, как лидирующего в регионе государства, учитываются в связи с любым вопросом на этом географическом пространстве», — об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью АЗЕРТАДЖ,

«Азербайджан выступает в роли не только участника, но и инициатора и локомотива региональных проектов. Эти успехи были достигнуты благодаря дальновидной и прагматичной внешнеполитической стратегии, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и которую достойно продолжает в настоящее время Президент Ильхам Алиев», — заявил Мамедъяров.

По его словам, 2016-й год был плодотворным и полезным с точки зрения развития двусторонних связей Азербайджана. «В плане развития наших двусторонних связей следует особо отметить расширение взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества с соседними государствами – Турцией, Россией, Исламской Республикой Иран и Грузией», — отметил Мамедъяров.

«Активное участие Азербайджана в международных мероприятиях и двусторонние взаимные визиты свидетельствуют о значении нашей страны в регионе и мире и открывают для нас новые возможности, — добавил глава МИД.

«Наши связи на двустороннем уровне еще более развиваются посредством механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате. В 2016 году были проведены встречи в трехстороннем формате президентов Азербайджана-России-Ирана, министров иностранных дел Азербайджана-Грузии-Турции, Азербайджана-Ирана-Турции, Азербайджана-России-Ирана. Проведение трехсторонних встреч имеет крайне важное значение для укрепления безопасности в регионе, расширения и углубления связей наших стран», — заявил он.

«В целом, механизм сотрудничества в трехстороннем формате, дополняя успешное двустороннее сотрудничество нашей страны с государствами региона, создает благоприятную почву для его всестороннего развития на трехсторонней основе, обещает благоприятные возможности для повышения на более высокий уровень политического диалога по региональным вопросам и торгово-экономических связей. Сотрудничество в имеющихся трёхсторонних форматах будет продолжено и впредь, будут рассмотрены возможности создания новых трехсторонних механизмов», -подчеркнул министр.

«Армения вместо того, чтобы вести переговоры в духе доброй воли, открыто нарушает все попытки, направленные на мирное урегулирование конфликта. Игнорируя требования резолюций Совета Безопасности ООН и грубо нарушая международное право, Армения отказывается выводить свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, препятствует возвращению сотен тысяч азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами в результате кровавой этнической чистки, к родным очагам и, меняя физический, демографический и культурный характер оккупированных территорий, пытается еще более укрепить нынешний статус-кво», — об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, чтобы не допустить каких-либо подвижек в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, армянская сторона всегда прибегает к провокационным действиям: «В конце 2014 года, после Парижской встречи президентов, Армения развернула на оккупированных азербайджанских территориях военные учения с участием личного состава, превышающего 40.000 человек, и, спровоцировав известный инцидент с вертолетом, обострила ситуацию. В то время как в течение 2015 и в начале 2016 годов обсуждались конкретные планы, связанные с урегулированием конфликта, армянская сторона приняла новую военную доктрину наступательного характера и 2 апреля подвергла обстрелу из тяжелых орудий территории компактного проживания населения вдоль линии соприкосновения войск, в том числе школы, больницы и святилища, спровоцировав известные апрельские события. В результате безответственных атак Армении погибли 6 и были ранены 33 человека, включая детей».

Глава МИД заявил, что вооруженные силы Азербайджана дали достойный отпор врагу, в результате контрнаступления были освобождены от оккупации стратегически важные позиции: «Во время апрельских событий Азербайджан продемонстрировал свое военно-дипломатическое превосходство, а также увидел результат устойчивых действий, которые предпринимал до сих пор в информационной войне. С первых минут событий Министерство иностранных дел периодически выступало с заявлениями, информируя мировую общественность о провокационных действиях Армении. Ведущие информационные агентства мира ссылались на заявления МИД, были организованы поездки представителей иностранных СМИ и дипломатического корпуса на линию соприкосновения войск. Во взаимодействии с другими органами МИД смог донести до мира правду об Азербайджане, дипломатические представительства и консульства нашей страны активно включились в этот процесс и информировали официальных представителей и общественность стран, в которых аккредитованы. Отрадно, что во влиятельных медиа-органах мира были опубликованы многочисленные статьи, отражающие справедливую позицию нашей страны, в эфире были показаны фото- и видеорепортажи.

Международная общественность еще раз убедилась в том, что сохранение статус-кво и присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана являются основной причиной напряженности в зоне конфликта и остаются главным препятствием для политического урегулирования проблемы.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне глав государств неоднократно выступали с заявлениями о неприемлемости и неустойчивости статус-кво. Азербайджан является наиболее заинтересованной стороной в изменении нынешнего статус-кво. В этом контексте мы считаем проведенные в Вене и Санкт-Петербурге субстантивные обсуждения высокого уровня позитивными шагами, предпринятыми в правильном направлении. Мы должны использовать эту возможность и без промедления превратить достигнутые на этих встречах договоренности в конкретные меры».

Э.Мамедъяров считает, что основательные конкретные результаты в политической плоскости в корне изменят ситуацию: «Вывод вооруженных сил Армении из оккупированных территорий Азербайджана, восстановление региональных транспортных и коммуникационных линий и поэтапное преодоление последствий конфликта, начиная с безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам с обеспечением соответствующих мер безопасности, приведут к изменению динамики конфликта и значительному улучшению общей атмосферы безопасности в регионе. Этот подход основан на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН и закреплен в постановлениях ОБСЕ, включая, в частности, решение Будапештского саммита 1994 года».

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что захватническая политика Армении никогда не может увенчаться успехом: «Чем раньше Армения осознает эту реальность и выведет вооруженные силы с оккупированных азербайджанских территорий, тем быстрее будет урегулирован конфликт, а Армения и ее население увидят плоды перспектив сотрудничества, а также экономического развития. Азербайджанская сторона совместно с сопредседателями продолжит усилия по урегулированию конфликта путем субстантивных переговоров. В то же время, с этой целью будут использованы возможности всех международных платформ».