Во вторник, 27 декабря, состоялось заседание дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса. Об этом сообщил председатель комиссии, депутат Агаджан Абиев.

По его словам, заседание было посвящено скандальному заявлению депутата Астана Шахвердиева для прессы, во время которого он озвучил оскорбительные выражения в адрес поселившихся в Билясуварском районе переселенцев и уехавших на заработки в Россию азербайджанцев, назвал их «отходами».

«На прошедшем при участии А.Шахвердиева заседании ему указано на допущенные им серьезные ошибки, что не подобает депутату. А.Шахвердиев извинился перед комиссией из 9 человек, взял на себя обязательство принести извинения народу в прессе, чтобы в дальнейшем быть более внимательным, делая какие-либо заявления. Ему не было сделано письменного и словесного предупреждения, не был объявлен выговор. Каким еще образом его можно наказать?».