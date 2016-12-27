Крушение военного самолета Ту-154, который отправлялся на организацию концертов на российской авиабазе «Хмеймим», а затем в городе Алеппо, имеет политическую окраску. Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский.

«Это не была гуманитарная акция в чистом виде. Это была пиар-акция той войны, которую Россия ведет в Сирии. Естественно, она вызвала полярную реакцию у людей в зависимости от их отношения к военным действиям России в Сирии. Тем более, это случилось через несколько дней после гибели российского посла в Анкаре, который тоже так или иначе косвенно связан с войной в Сирии», – цитирует его слова издание «Гордон».

По мнению политолога, произошедшее поставило перед российским обществом вопрос истинных целей и цены войны в Сирии.

«Истинные цели, на мой взгляд, понятны: это привлечение Владимиром Путиным внимания Соединенных Штатов. Но сколько надо платить за это привлечение внимания? Этот вопрос остается открытым перед российским обществом», – подчеркнул Белковский.

Он добавил, что не разделяет позицию тех, кто не соболезнует или злорадствует по поводу катастрофы.

«В самолете находились люди весьма политически неиндифферентные. Эти люди выполняли определенную кремлевскую задачу, причем военного толка. А Елизавета Глинка, или доктор Лиза, которая считается главной жертвой и которую предлагают чуть ли не канонизировать (причем это предложение исходит как от церковных кругов, например, от отца Всеволода Чаплина, так и от вполне светских кругов, например, от председателя cовета по гражданскому обществу и правам человека при президенте России Михаила Федотова) давно является пиар-агентом Кремля, причем сразу двух войн: в Сирии и Донбассе», – заявил он.

Политолог отметил, что скорбь по поводу гибели людей в трагической авиакатастрофе не отменяет возможности трезвого анализа того, чем эти люди занимались.

«А занимались они пропагандой войны. И борт был военный. Поэтому однозначного отношения к этому событию и его последствиям быть не может. Я считаю, что все точки зрения на случившееся заслуживают внимания и уважения», – подытожил Белковский.

Самолет минобороны РФ, на борту которого находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море. Всего на борту находились 92 человека, в том числе Глинка.