Сегодня исполняется 25 лет со дня оккупации армянскими сепаратистами поселка Керкиджахан, который представлял стратегическое значения для города Ханкеди и прилегающих районов.

28 декабря 1991 года с захватом поселка Керкиджахан завершилась оккупация Ханкенди. До оккупации оборону Керкиджахана обеспечивали отряды самообороны, сформированные из местных сельчан, недавно созданной полиции и группы военных Национальной Армии.