«Как и журналисты-рэкетиры, в Азербайджане есть и муллы-рэкетиры».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции по итогам текущего года заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что часто в прессе разборки называющих себя муллами людей предоставляются как прения между религиозными деятелями: «Это неправильно. Если вы расследуете, то можете увидеть, что у дерущихся на кладбищах мулл нет даже разрешения на деятельность в этом качестве. Они сами назвали себя муллами, чтобы заниматься рэкетом. Как журналисты-рэкетиры своими корыстными действиями наносят урон авторитету прессы, так и муллы-рэкетиры нивелируют работу настоящих религиозных деятелей».