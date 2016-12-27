

«Незначительные проблемы, которые были между Азербайджаном и Ираном три года назад, уже нашли свое решение». Как передает АПА, об этом сказал министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

Он отметил, что одна из вышеназванных проблем имеется в сотрудничестве в банковском секторе. «В связи с этим президент Ильхам Алиев дал поручение. В скором времени между представителями банковского сектора обеих стран пройдет встреча. Считаю, что и эта проблема будет решена».

Министр добавил, что еще одна из проблем, ожидающих решения, касается сферы госпошлин.