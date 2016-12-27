Сегодня в Бакинском городском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме в Хатаинском районе Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова было сообщено, что к делу была приобщена распечатка звонков, поступивших в день происшествия на телефон обвиняемого Фарида Садыгова.

На процессе было объявлено о завершении следствия.

Затем выступил прокурор. Он сказал, что Ф.Садыхову и З.Ашрафову необходимо дать условное наказание.

Государственный обвинитель предложил применить 70 статью Уголовного Кодекса и приговорить обвиняемых к 3 годам лишения свободы условно, изменить им меру пресечения и отпустить их на свободу из зала суда.

Государственный обвинитель попросил прекращения уголовного дела в отношении скончавшегося обвиняемого Нусрета Мухтарова.

Затем на процессе выступили адвокаты и попросили оправдать обвинямых.

На процессе объявлен перерыв.

Отметим, 10 апреля прошлого года на Зыхском шоссе Хатаинского района Баку произошел пожар в девятиэтажном жилом здании номер 16. Компания «TNH» проводила работы по облицовке фасада здания «полиуретаном».

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело. В связи с грубым нарушением правил пожарной безопасности, злоупотреблением должностными полномочиями, нанесением жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР были привлечены к ответственности контролирующий деятельность компании TNH Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрат Мухтаров.

Обвиняемый Нусрат Мухтаров скончался в Бакинском следственном изоляторе. На суде участвовал его правопреемник Асиф Мухтаров.