Участниками классической погони стали сотрудники столичной полиции в понедельник. Оперативникам удалось догнать и арестовать одного из угонщиков, подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабунчинского района.

26 декабря в 22:00 в автомобиль марки Opel Omega уроженца Физулинского района Мамедова Халеддина Мамедали оглу (1976 года рождения), промышляющего частным извозом, сели трое пассажиров. На улице Мехтиева неизвестные приставили нож к горлу водителя и потребовали выложить все наличные деньги. Затем злоумышленники высадили таксиста и скрылись на его автомобиле в неизвестном направлении.