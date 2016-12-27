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В Хатаинском районе Баку между улицами Юсифа Сафарова и Фазаила Байрамова строится новая дорога.

Как сообщили Report в ОАО «Азеравтойол», протяженность четырехполосной дороги составит 260 м, ширина с метровой разделительной полосой – 16 м. С обеих сторон установят тротуары шириной 2-3 м. На разделительной полосе будут установлены 10 осветительных опор.

Сейчас на территории проводятся земляные работы, по завершении которых будет уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части дороги площадью 4 тыс. кв.м. Вдоль тротуаров и разделительной полосы установят бордюры протяженностью 1 000 погонных метра.

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