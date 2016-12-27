«Армения пытается вести на оккупированных азербайджанских землях незаконную деятельность, расселять на этих территориях проживающих за рубежом армян. Эти незаконные действия нарушают международное право».

Как сообщает АПА, об этом, комментируя подписание иранской компанией с сепаратистским режимом «соглашения» о проведении ремонтных работ в шушинской мечети, заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Замминистра сказал, что с точки зрения международного права эта деятельность является незаконной.

«Поэтому проведение любой страной, физическим или юридическим лицом какой-либо деятельности на оккупированных территориях является незаконным, и будет преследоваться по законам Азербайджана. Это деликатная тема», — отметил Х.Халафов.