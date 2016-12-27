В результате аварии на одном из магистральных газопроводов в поселке Сангачал в газоснабжении станций «Север» (350 МВт) и «Сумгаит» (450 МВт) ОАО «Азерэнержи» возникли перебои. Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Яхъя Бабанлы.

«Ограничение газоснабжения привело к аварии в энергосистеме. Однако под руководством президента ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева были предприняты оперативные меры, для предотвращения последствий аварии была мобилизована вся система». Я.Бабанлы добавил, что подача электроэнергии в Баку и на Абшеронском полуострове будет возобновлена в ближайшее время.

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Из-за взрыва на одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газораспределительного узла, ОАО «Азерэнержи» остановило газоснабжение электростанций в Баку и Сумгаите, сообщает пресс-служба структуры.

Как сообщается, в связи с этим в сетях ОАО «Азеришыг» применены различные ограничения и в подаче электроэнергии возникли кратковременные сбои.