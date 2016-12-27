Любовно-криминальный триллер развернулся на днях в поселении Сосенское на территории Новой Москвы — 48-летний азербайджанец поджег 27-летнего сына и будущую невестку за замечание, по неосторожности сам загорелся, и в итоге скончался от тяжелых ожогов. Другие участники этой истории находятся между жизнью и смертью.

Как стало известно «МК», двое азербайджанцев — отец Наиль и сын Беслан, проживали в бытовке на участке 36-летнего жителя Коммунарки (сам мужчина обустроился в кирпичном доме). Отец и сын выполняли строительные поручения хозяина, также подрабатывали в окрестностях поселения.

Вечером 15 декабря к ним в гости пришла 27-летняя Юлия, местная жительница. Молодая особа встречалась с Бесланом последние пару месяцев и готовилась к роли жены.

Компания весело проводила время, употребляя спиртные напитки. В районе полуночи Беслану понадобилось выйти по малой нужде. А когда он вернулся — то взгляду молодого человека предстала неприятная картина — нетрезвый отец приставал к даме сердца. Парень сделал замечание, это не на шутку разозлило родителя. Он схватил канистру с керосином, облил молодых людей и поджог. Однако керосин попал и на его одежду, мужчина также воспламенился. Бытовка загорелась. Троица выскочила на улицу и принялась звать на помощь.

Первыми прибежали местные жители. Им, кстати, показалось странным, что двое мужчин и женщина выбежали абсолютно голыми — возможно, погорельцы стянули с себя одежду, пытаясь спастись от огня. Бытовка, тем временем, на глазах свидетелей превратилась в пепелище. Посмотрев на Юлию, граждане подумали, что она не жилец — дама посинела на глазах (у женщины ожоги 40% поверхности тела — головы, туловища, конечностей), однако сейчас она находится в реанимации, как и Беслан (у молодого человека ожоги 60% тела). Юлия успела сообщить свои имя и фамилию, а затем впала в кому.

Как рассказали «МК» в прокуратуре Новомосковского административного округа, 48-летний Наиль 19 декабря скончался в реанимации — у него были зафиксированы ожоги 60% тела.