29 января в Нахчыване пройдет бизнес-форум и к этой дате будет запущена новая железнодорожная линия.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на проходящем сегодня в Баку XI заседании азербайджано-иранской госкомиссии по экономической, торговой и гуманитарной отраслям.

«Посредством железнодорожной линии Нахчыван-Мешхед будет перевозиться 15 тыс. пассажиров в год», — добавил министр.

По словам Ш.Мустафаева, в начале следующего года предприниматели Азербайджана отправятся с визитом в Тебриз: «Более 400 иранских компаний инвестировали в Азербайджан более 1 млрд долларов».