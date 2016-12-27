В Баку возвысится памятник Ниязи.
Как сообщает АПА, об этом на заседании коллегии посвященной итогам 2016 года сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.
Министр отметил, что открытие памятник состоится в первых месяцах нового года.
Дата: 2016/12/27 12:44
Раздел: Life-style, Азербайджан
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