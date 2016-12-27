В Баку возвысится памятник Ниязи.

Как сообщает АПА, об этом на заседании коллегии посвященной итогам 2016 года сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что открытие памятник состоится в первых месяцах нового года.