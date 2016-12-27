28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, пасмурно, ожидается изморось. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4°, днем 6-8° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит — 80-85%, днем – 60-70%. В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами будет туман, в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается изморось. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.