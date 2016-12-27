Итак, свершилось: напуганный последствиями своей глупости, депутат Астан Шахвердиев все-таки принес извинения всему азербайджанскому народу. Еще бы! С одной стороны, питерский криминальный «авторитет» давит, с другой –руководство в лице Али Гасанова. Еще и в соцсетях устроили Шахвердиеву хорошую сауну. По признанию самого А. Шахвердиева, ему звонили, оскорбляли, прислали столько ругательных СМС-ок, что (цитирую) «новые уже не доходят». Да еще и заявление родного племянника, пытавшегося «оправдать» поведение дяди тем, что он был пьян (на что, в свою очередь, дядя заявил, что у его племянника «не все дома»). Такая вот Санта-Барбара происходила вчера в течении дня. А мы наблюдали и ужасались: неужели нельзя было прославить себя хорошими, добрыми делами? Ведь в один миг никому ранее не известный, депутат А. Шахвердиев стал популярным, хотя я, если честно, врагу не пожелаю такой популярности.

Говорят, повинную голову меч не сечет. Но не в данном случае. В извинение А. Шахвердиева никто всерьез не поверил. Ибо любое извинение без искреннего покаяния не стоит и яйца выеденного. А. Шахвердиев от души (или, как он сам сказал, в состоянии сильного стресса) назвал «отбросами» наших соотечественников, значит, мнения своего не переменит никогда. Вот если бы он сказал: «я недостоин быть «слугою народа», который я так гадко и мерзко оскорбил. Забирайте мой депутатский мандат, я ухожу из Милли Меджлиса» — тогда, возможно, мы и поверили бы А. Шахвердиеву. Но он этого не сделал. Оно и понятно: зарплата размером в 2400, неприкосновенность, льготы, старость с пенсией размером в 1900 манатов – все эти блага просто не позволяют ему поступить по совести, а именно в покаянном порыве сдать свой депутатский мандат. А потому и в «извинения» его никто не поверил.

Кстати, если уж речь зашла об извинениях, то неплохо было бы и всем остальным «слугам народа» принести свои извинения гражданам Азербайджана. Ведь они несут аналогичную ересь, а потом оправдываться шаблонной фразой «Меня неправильно поняли». Да, конечно. Слуги народа до такой степени умны и сообразительны, что нам, простым людям, их понять реально сложно. Но мы слишком чувствительны и не позволим себя оскорблять. Нас могут лишать базовых прав, перекраивать по своему усмотрению законы, вышвыривать из принадлежащего нам жилья, урезать нам пенсии и социальные выплаты, душить новыми налогами, отнимать последние гроши в пользу монополий, впихивать нам недостойных людишек в качестве «народных избранников», сажать в тюрьмы тех из нас, кто осмелится сказать правду о чиновниках. Но оскорблять себя, называть нас отходами мы не позволим! И самое интересное вот что: все эти бесчинства в парламенте происходят несмотря на строгое предупреждение Главы государства Ильхама Алиева в адрес «слуг народа»: вести себя чинно, достойно, с уважением относиться к людям!

Яна Мадатова