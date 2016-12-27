26 декабря продолжился судебный процесс по делу генерала упраздненного МНБ и еще троих лиц.

На суде было продолжено слушание по эпизоду бывшего начальника ЗАО «Бакинского метрополитена» Таги Ахмедова.

Но, Таги Ахмедов не явился вчера в суд. На суде без показаний пострадавшего Таги Ахмедова были заслушаны показания свидетелей.

Одним из свидетелей был племянник Таги Ахмедова. Он рассказал о передаче 3 миллионов манатов, принадлежащих его дяде, Акифу Човдарову.

В обвинительном акте в деле о том, что Акиф Човдаров потребовал у Таги Ахмедова 3 миллиона манатов, написано, что МНБ понадобилось 10 автомобилей марки «Range Rover». Човдаров потребовал, чтобы Таги Ахмедов купил эти автомобили. Но Таги Ахмедов оценил, что это обойдется ему в миллион долларов, и отказался.

Таги Ахмедов заявляет, что после этого он подвергся шантажу и угрозам. Стали осуществлять слежку за его племянником Шовгю Ахмедовым, работающим в метрополитене, и другим родственником Эльшаном Тагиевым. С Таги Ахмедовым встретился начальник третьего управления Расул Расулов, передав ему послание Човдарова. Расулов шантажировал его арестом в связи с поступающими в МНБ жалобами на метрополитен, а также грозился унизить его, применив насилие. Чтобы этого не произошло, у Таги Ахмедова потребовали отдать 3 миллиона манатов. Но бывший начальник метрополитена отказался платить им.

По словам Таги Ахмедова, после этого по указанию Акифа Човдарова его родственники Эльшан и Шовгю, были задержаны, доставлены в МНБ, где их избивали и пытали. У них хотели выбить показания против Таги Ахмедова. Даже сообщается, что Эльшан Тагиев был доставлен из МНБ в Центральную клинику с черепно-мозговой травмой.

В итоге, Таги Ахмедов вынужденно согласился отдать 3 миллиона. Его сын Руслан и племянник Али передали Човдарову в его квартире 1,2 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро и 300 тысяч манатов в черной спортивной сумке в апреле 2014 года.

После ареста Човдарова Таги Ахмедов был допрошен следствием и рассказал об этом событии. На вопрос следователя, откуда у вас 3 миллиона, которые вы отдали Човдарову, Таги Ахмедов ответил, что собрал эти деньги за 40 лет работы.

На суде первым дал показания племянник Таги Ахмедова Шовгю Тагиев. Однако показания, данные во время суда, противоречили показаниям, данным ими на следствии.

По словам адвоката Садига Расулова, Шовгю Ахмедов сказал, что его одного вызвали в МНБ и допрашивали там, и он не видел родственника Эльшана Тагиева:

«Но в показаниях следствию он сказал, что пошел вместе с Эльшаном. Хотя Шовгю и дал разные показания, потом сказал, что подтверждает данные следствию показания».

Родственник Таги Ахмедова – Эльшан Тагиев тоже дал показания. Эльшан Тагиев занимался сбором арендной платы за объекты в переходе метрополитена в период, когда Таги Ахмедов был начальником.

На суде Шовгю Ахмедов и Эльшан Тагиев оба сказали, что не знают Акифа Човдарова и остальных лиц. Они сказали, что не знают того человека, который избивал их в МНБ. Они отметили, что в МНБ у них хотели взять показания против Таги Ахмедова. Их заставили сказать, что все деньги от объектов, расположенных в переходах метрополитена, идут в карман Таги Ахмедова. Шовги Ахмедов вынужденно дал показания против Таги Ахмедова. «Меня избили в МНБ, я вынужденно дал такие показания», — сказал Шовгю Ахмедов в своих показаниях на суде. Однако Эльшан Тагиев сказал, что все доходы от магазинов перечислялись в госбюджет.

Очередной судебный процесс назначен на 28 декабря. Ожидается, что на этом процессе Таги Ахмедов даст показания.

Отметим, что Акиф Човдаров отвергает заявления Таги Ахмедова. Через своего адвоката Човдаров направил обращение в редакцию Минвала, указав, что в правоохранительных органах имеется множество материалов в связи с аварией, совершенной на аэропортовской дороге сыном Таги Ахмедова, и незаконными действиями некоторых его родственников. Как заявляет Човдаров, используя эти материалы, Таги Ахмедова заставляют наговаривать на него.