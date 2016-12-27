Американский комик, актер и продюсер Рики Харрис умер в возрасте 54 лет, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на менеджера артиста. Харрис был, в частности, известен по ролям в сериале «Все ненавидят Криса» и фильме «Наркотик».

Как передает Газета.ру, причина смерти пока не названа. По словам менеджера, два года назад Харрис перенес сердечный приступ.

Актерский дебют Харриса состоялся в 1993 году, когда он снялся в драме «Поэтичная Джастис» с Джанет Джексон и Тупаком Шакуром. Спустя два года артист сыграл в фильме «Схватка» Майкла Манна. Помимо работы в кино и на телевидении Харрис сотрудничал с музыкантом Снупом Доггом, с которым они в детстве пели в церковном хоре.

У Харриса остались мать, бывшая жена, двое дочерей.