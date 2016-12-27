Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер станет посредником в российско-американских отношениях при избранном президенте Дональде Трампе, сообщает во вторник онлайн-портал немецкой газеты Bild со ссылкой на европейские дипломатические источники, близкие к администрации Трампа.

По ее данным, Г.Киссинджер также разработает план политического и экономического развития Украины. Основная идея его плана состоит в том, что Россия гарантирует безопасность на востоке Украины. В свою очередь запад не будет вмешиваться в крымский вопрос.

«При этом речь не идет о признании Крыма территорией России, просто тема полуострова не будет подниматься в отношениях двух супердержав», — отмечает немецкое издание.

Отмечается, что у Г.Киссинджера есть ясное представление «о будущих отношениях» РФ и США. По данным Bild он полагает, что «сближение с Россией — это правильный шаг, против которого выступает набирающий военную мощь Китай. Баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире».

По задумке экс-госсекретаря США должны признать доминирование России в бывших советских республиках от Белоруссии, Украины и Грузии до Казахстана. «Это означает: США признают пространство от Польши и Прибалтики до Ирана, Афганистана и Китая сферой влияния России».

Немецкое издание также отмечает, что в соответствии с рекомендациями Киссинджера Д.Трамп будет стремиться к отмене санкций против России.