В Азербайджане будут организованы учебные курсы и курсы повышения квалификации для пожилых людей.

Как передает Trend, об этом говорится в «Стратегической дорожной карте по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике».

Отмечается, что с соответствующими государственными структурами будут проведены консультации по поводу внесения необходимых изменений в нормативную правовую базу в связи с организацией в 2017 году учебных курсов и курсов повышения квалификации для пожилых людей, будут подготовлены соответствующие предложения в направлении создания либеральной и демократической законодательной базы, которая будет регулировать сферу профессионального образования в системной форме.