Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев попросил прощения у азербайджанского народа за свое скандальное заявление, вызвавшее широкий резонанс в обществе.

В интервью сайту Modern.az депутат заявил, что осознал свою ошибку:

«Я, Астан Шахвердиев, осознаю свою ошибку в связи с заявлением, сделанным мной в интервью «Радио Азадлыг» 24 декабря 2016 года и вопросами, указанными в материалах, размещенных на различных сайтах. Прошу прощения у всех азербайджанцев, проживающих в страны и за ее пределами, у своего народа».

Депутат заявил, что это его последнее заявление по данному вопросу:

«За два дня я и члены моей семьи получили большое количество телефонных звонков и сообщений. Сообщений так много, что новые уже не доходят. Люди пишут разные оскорбления. Я сожалею, что дошло до такого. Это мое последнее заявление по этому поводу. Прошу прощения у моего народа. Я даю это заявление только сайту modern.az. Я больше не буду делать заявлений ни одному сайту или агентству».

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Отметим, депутат Астан Шахвердиев сделал это скандальное заявление, говоря об акции протеста вынужденных переселенцев в Билясуварском районе. Он заявил, что в ней принимали участие наркоманы, алкоголики и недовольные властью люди, но этим не ограничился.

«Я бы не сказал, что среди протестующих были только наркоманы. Там были и алкоголики, и другие отбросы общества. В России об азербайджанском обществе сформировалось очень плохое представление и знаете, в чем причина? Я анализировал этот вопрос. Кто едет в Россию? Это «отходы» нашего общества, которые идут работать на рынках. Везде есть такие отбросы. Но в целом, джебраильцы — верные государству люди», — заявил депутат в интервью радио «Азадлыг».

Вчера парламентарий в интервью агентству Репорт сказал, что в своем заявлении два дня назад никого не оскорблял. «Зачем же должен извиняться?! Однако я сожалею о сказанном. Я был раздражен, поэтому употребил подобные слова. Вы бы поступили так же при виде этой картины».

Дело дошло до того, что заявления Шахмарданова пришлось прокомментировать помощнику президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанову.

«Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил всех наших соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал каждому из них благополучия и успехов. Азербайджанское государство всегда оказывало особое внимание своим соотечественникам вне зависимости от того, в какой стране они проживают, высоко ценило их продуктивную деятельность».

Помощник президента подчеркнул, что позиция президента Азербайджана и государства по отношению к проживающим заграницей соотечественникам однозначна, и это отражено в высокой оценке деятельности наших соотечественников: «Поэтому мысли кого-то по поводу проживающих заграницей азербайджанцев отражают его личную позицию, и ответственность за нее несет он лично».