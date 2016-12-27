27 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуда Ваези.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2016/12/27 10:55
Раздел: Азербайджан
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