Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 46 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах Бердского района Армении, подверглись обстрелу наши позиции, расположенные в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Коханеби и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Шураабад, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли, Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.