Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции.

Об этом сoобшил The Jerusalem Post.

«Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль»», — заявил министр на собрании партии «Наш дом Израиль».

Высказывание Либермана связано с намеченной на 15 января 2017 года международной конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции, являющейся ее инициатором. Принять участие должны стать около 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против созыва форума и объявил, что не будет в нем участвовать. По словам министра, выезд евреев из Франции — «единственный ответ на этот заговор», а конференция — «трибунал против Государства Израиль» и «современное дело Дрейфуса».

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, признающую незаконным строительство израильских поселений на палестинских территориях. Израиль заявил, что не будет выполнять это решение.