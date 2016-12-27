Разрушения хвостовой части самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море, указывают на то, что экипаж пытался посадить самолет на воду. Об этом сообщает в понедельник, 26 декабря, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал собеседник агентства.

Аварийная посадка A320 на Гудзон — авиапроисшествие, произошедшее 15 января 2009 года. Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways выполнял рейс AWE 1549 (позывной — Cactus 1549) по маршруту Нью-Йорк—Шарлотт—Сиэтл, а на его борту находились 150 пассажиров и 5 членов экипажа. Через 1,5 минуты после взлёта лайнер столкнулся со стаей канадских казарок и у него отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолёт на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек выжили, 83 человека получили ранения — 5 серьёзные (больше всех пострадала одна стюардесса) и 78 незначительные.

В СМИ происшествие известно как «Чудо на Гудзоне».