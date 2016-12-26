Ключ к урегулированию карабахского конфликта, по большому счету, находится в Москве. Об этом в беседе с Tert.am сказал руководитель отдела политических прогнозов центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Московского государственного университета Александр Караваев.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с заявлением о том, что ключ к урегулированию карабахского вопроса находится в России. В связи с этим Александр Караваев сказал, что он с одной стороны согласен с Левоном Тер-Петросяном, а с другой – нет.

«Это зависит от того, в какой степени Москва владеет ключом к урегулированию конфликта.

Ясно, что в большей мере, от РФ зависит урегулирование, но говорить о том, что ключ к урегулированию всецело находится в Москве, я не думаю, что это так», — отметил А. Караваев.

По словам политолога, Левон Тер-Петросян не сказал ничего нового, об этом многие говорили, просто высказывали мнения о том, что РФ ответственна также за создание конфликта, стало быть, и за его урегулирование, впрочем, это далеко от реальности.

На вопрос о том, почему в таком случае Россия не способствует урегулированию конфликта, если ключ к урегулированию, по большому счету, находится в Москве, Караваев ответил, что это также зависит от Вашингтона и Турции.

«Для ослабления напряженности необходимы ресурсы, дипломатии, которая осуществляется в рамках Минской группы, недостаточно, нужно установить диалог между армянской и азербайджанской общественностью. Урегулирование конфликта отчасти зависит от Вашингтона, Запад сейчас обладает статусом второй скрипки, следовательно, от США также зависит: будет урегулирован карабахский вопрос или нет. Вторая часть ключа, по сути, находится в США. Влияние есть также и у Турции. От Турции также зависит урегулирование вопроса», — отметил политолог.