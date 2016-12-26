Патриарх Грузии Илия II чувствует себя лучше, рассказал замруководителя департамента здравоохранения Патриархии Грузии Цисана Шартава.

Накануне плохое самочувствие и высокая температура помешали главе грузинской церкви присутствовать на торжественной литургии в честь 39-летия со дня своей интронизации в Кафедральном соборе Святой Троицы.

«Он находится под наблюдением врачей, продолжается лечение. В больницу его не перевозили, он остается в Патриархии. Температуры больше нет, наблюдается положительная динамика», — приводит слова Шартава Спутник-Грузия.