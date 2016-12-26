Принадлежащие бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили апартаменты в Голландии были подарком его тестя. Об этом рассказал сам экс-губернатор в эфире телеканала Zik. По его словам, щедрый презент отец его жены сделал на случай, если семье будет некуда податься. Квартира находится в родном городке его жены на юге страны.

— Когда в Грузии против меня возбудили дело, была угроза, что они арестуют — они и арестовали — имущество. Моя жена сказала, что в один день нас могут просто выбросить на улицу. Что делать? Тогда отец жены сказал: «Хорошо, тогда вернётесь в свой городок в Голландии», — рассказал Саакашвили.

Экс-губернатор также отметил, что кроме этой квартиры в Голландии тесть, который владеет компанией по недвижимости, подарил им дачу.