Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали Таможенный кодекс союза, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, передает РИА Новости.

«Президенты четырёх стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс», — заявил Саркисян журналистам, добавив, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС.

Саркисян отметил, что Кыргызстан, который в ходе церемонии подписания документов не поставил свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердил.

«Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. У нас со стороны Кыргызстана не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке», — пояснил он.