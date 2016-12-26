По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турции и Мевлютом Чавушоглу, сообщает в понедельник пресс-служба МИД России.

В ходе разговора Чавушоглу выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу в связи с катастрофой российского самолета в районе Сочи.

«Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана», — говорится в сообщении МИД.