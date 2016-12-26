Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон «О прожиточном минимуме на 2017 год».

Прожиточный минимум на 2017 год в стране устанавливается на уровне 155 манатов, для трудоспособного населения — 164,5 маната, для пенсионеров — 130,2 маната, для детей — 136,6 маната.

Отметим, что на этот год прожиточный минимум в стране был определен в размере 136 манатов, для трудоспособного населения — 146 манатов, для пенсионеров — 115 манатов, для детей — 117 манатов.

Данный закон вступает в силу первого января 2017 года.

Глава государства также утвердил Закон «О критерии нуждаемости на 2017 год», согласно которому уровень критерия нуждаемости для определения адресной социальной помощи определен в размере 116 манатов.

Этот показатель в 2015 году был на уровне 105 манатов.